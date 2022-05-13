CUMA MESAJLARI 2022 - İslam aleminin bir araya gelerek ibadet ettiği Cuma gününe özel sözler, yazılar ve mesajlar, bu günü birbirleri ile paylaşmak isteyenler için çok anlamlı... Müslüman vatandaşlar, bu özel günü temennilerle, dualarla, hadislerle ve resimli Cuma mesajları ile gerek sözlü gerek telefona atılan mesaj gerek sosyal medya yolu ile paylaşıyor. Biz de bu özel günü paylaşmak isteyen islam alemi için kısa, uzun, dualı, hadisli ve hoş temmennilerin yer aldığı Cuma mesajlarını farklı seçenekler de sunarak hazırladık...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI - Mübarek Cuma gününü paylaşmak isteyenler, telefonda toplu mesaj, sosyal medyada durum bildirimi seçeneklerini de tercih ediyor... Bu bakımdan Cuma mesajları özellikle araştırılan konulardan. Sizler için en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte en anlamlı ve içten Cuma mesajları...

- Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar...

- Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar...

- Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar...

- Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar...

- Hatırlayan güzelse, hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur ya da gül kokar.

- Cumanız mübarek olsun, rabbim yapacağınız her türlü ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin.

- Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz.