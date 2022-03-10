Türkiye'yi etkisi altında alan soğuk hava dalgası özellikle iç kesimlerde sağanak kar yağışı olarak kendisini gösteriyor. Vatandaşlar, En çok yağış alan illerimizden Konya'da yoğun kar yağışı sonrası şehirde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Konya'da okullar tatil edildi mi? İşte yanıtı...
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede 10 Mart Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük'te perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler uzaktan eğitim görecek.