KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 10-11 Mart Konya'da kar tatili olacak mı? Hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya Valiliğinden son dakika açıklaması

Soğuk hava dalgası Türkiye'nin dört bir yanında etkili olurken, ülkemizde en çok kar yağışı görülen illerinden Konya'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul dahil olmak üzere pek çok ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilirken, Konya'da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi? 10-11 Mart'ta Konya'da okullar tatil olacak mı? Konuyla ilgili Konya Valiliğinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Türkiye'yi etkisi altında alan soğuk hava dalgası özellikle iç kesimlerde sağanak kar yağışı olarak kendisini gösteriyor. Vatandaşlar, En çok yağış alan illerimizden Konya'da yoğun kar yağışı sonrası şehirde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Konya'da okullar tatil edildi mi? İşte yanıtı...

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede 10 Mart Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük'te perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler uzaktan eğitim görecek.