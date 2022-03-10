İstanbul'da Aybar Kar Fırtınası nedeniyle çarşamba günü turuncu alarm verildi ve önlemler sıklaştırıldı. Kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösterirken, bazı bölgelerde gök gürültülü kar yağışı görüldü. Vatandaşlar, daha önce de yaşanan bu doğa olayı sonrası "Kar yağarken gök gürlemesi neden olur?" ve "Kar yağarken şimşek çakması normal mi?" gibi soruları arama motorlarında aratıyor. Peki, kar yağarken gök gürlemesi neden olur? İşte tüm ayrıntılar...

Kar yağışı esnasında şimşek çakması ve gök gürlemesi sonrası tedirgin olan vatandaşlar kar yağışı esnasında neden şimşek çakması ve gök gürlemesi gibi doğa olaylarının meydana geldiğini araştırıyor. Peki, Kar yağarken gök gürlemesi normal mi? Kar yağarken neden şimşek çakar? İşte yanıtı...

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ NEDEN OLUR?

Kar yağarken gök gürültüsü genellikle kıyı bölgelerde yaşanmaktadır. Çünkü denizin üzerindeki hava soğuktur. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

KAR YAĞARKEN NEDEN ŞİMŞEK ÇAKAR?

Her kar yağdığında gök gürültüsü ya da şimşek olayı gerçekleşmez. Kar yağarken gök gürültüsü olayı genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir. Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan konuyla ilgili "Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor. Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir." dedi.