Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 9 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mart 2022 tarihinde yapılan 366 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 33.243 olarak açıklanırken; 143 kişi hayatını kaybetti, 68.822 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 19:48 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022- 19:51