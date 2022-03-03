Gözler şubat ayının son ermesiyle açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son dakika açıklaması ile 2022 yılı Şubat ayı enfalasyon rakamını duyurdu. Buna göre, şubat ayı enflasyon rakamı yüzde 4.81 oldu. Enflasyon yıllık bazda ise 54.44 olarak gerçekleşti.

ŞUBAT ENFLASYONU 2022 - Şubat ayının sona ermesiyle gözler 3 Mart 2022'de yapılacak olan enflasyon rakamlarının açıklanmasına çevrilmişti. TÜİK, saat 10.00'da bu açıklamayı yaptı ve 2022 yılı Şubat ayı enflasyon rakamının yüzde 4.81 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Şubat enflasyonu yıllık bazda ise 54.44 olarak açıklandı.

TÜİK'İN GRAFİKLİ AÇIKLAMASI👇🏼

OCAK 2022 ENFALSYON RAKAMLARI NASILDI❓



TÜİK'ten yapılan açıklamada bir önceki ay kapsamında TÜFE'nin yüzde 11.10 oranında arttiği, bu artışla birlikte yıllık enflasyonun yüzde 48.69 düzeyinde gerçekleştiği kaydedilmişti.