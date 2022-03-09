SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ? SURVIVOR KİM ELENDİ? 9 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu! Adaya kim veda etti

SURVIVOR KİM ELENDİ? - Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 9 Mart Çarşamba günü yayınlanan bölümde iletişim ödülü ve eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler oldu ve ünlüler ada konseyine gitti. Son adayların belli olmasının ardından eleme potası Yasin, Birsen, Mert ve Barış'tan oluştu. Toplu sms sonrası Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Peki, iletişim oyununu hangi takım kazandı? Adaya kim veda etti? İşte Survivor ile ilgili tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 00:28