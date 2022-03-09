SATOSHI NAKAMOTO KİMDİR? Nereli? Satoshi Nakamoto'nun serveti ne kadar? Elon Musk'ın Satoshi Nakamoto paylaşımı gündem oldu!

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Satoshi Nakamoto ile ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu. Musk'ın paylaşımı çok sayıda etkileşim alırken, internet kullanıcıları; Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen Satoshi Nakamoto ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Satoshi Nakamoto kimdir? Serveti ne kadar? Satoshi Nakamoto ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan Elon Musk yine çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Özellikle kripto para ile ilgili yaptığı paylaşımları dikkat çeken Musk, bu kez Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto ile ilgili bir paylaşım yaptı. Elon Musk'ın bu paylaşımı sonrası Satoshi Nakamoto ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Satoshi Nakamoto kimdir? İşte Satoshi Nakamoto ile ilgili tüm bilgiler...

SATOSHI NAKATOMO KİMDİR?

Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen kişi veya grupların kullandığı isimdir. Bu uygulamanın bir parçası olarak aynı zamanda ilk blok zinciri veritabanını tasarlamış, Aralık 2010'a kadar Bitcoin'i geliştirmeye devam etmiştir.

Kim olduğu hâlâ bilinmeyen Nakamoto'nun, 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilmiştir. Fakat ortaya atılan iddiaların çoğu Nakamoto'nun, Amerika veya Avrupa'da yaşayan, Japon asıllı olmayan, kriptografi (şifreleme) uzmanı ve bilgisayar bilimcilerinden biri olduğu yönündedir.

SATOSHI NAKAMOTO'NUN SERVETİ NE KADAR?

Satoshi Nakamoto'nun yaklaşık 1 milyon adet Bitcoin'e sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü 10 Kasım 2021 fiyatı baz alındığında yaklaşık 68.744 milyar dolara tekabül ediyor.

SATOSHI NAKATOMO KARAKTERİ

Nakamoto teknik konularda görüşürken kişisel bilgilerini açıklamamıştır. Bankacılık ve kesirli rezerv kredileri konusunda bazı yorumlar yapmıştır. P2P Foundation'daki üyelik profiline bakılırsa Nakamoto'nun Japonya'da yaşamış 37 yaşında bir adam olduğu tahmin ediliyor. Bazı iddialara göre ise İngilizceyi kusursuz kullanması ve bitcoin yazılımının Japonca değil de İngilizce olarak yayınlanmış olması, Japon olma olasılığını ortadan kaldırmaktadır.

Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu bilinmemekte olup, Nakamoto olduğu düşünülen adaylardan bazıları şunlardır: Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Vincent van Volkmer, Hal Finney ve Craig Steven Wright, Paul Le Roux, Elon Musk.

İşte Elon Musk'ın Satoshi Nakamoto ile ilgili yaptığı paylaşım: