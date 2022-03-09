İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 10 Mart 2022 Perşembe okullar tatil oldu mu?

Perşembe gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alması beklenen Aybar Kar Fırtınası sonrası şehirde okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi mi? İşte tüm detaylar...

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı için tedbirler alınırken, okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili bilgiler aratılmaya başladı. Vatandaşlar, 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü okulların tatil edip edilmeyeceğini merak ederken, gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi.

10 MART PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

AFAD'da yapılan 'Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı'nda, İstanbul'daki tüm kurumların ortak koordinasyon ve birlikte mücadele etmesi kararı alındı. İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil olması konusunun da toplantıda ele alındığı iddiası gündemde yer alırken, konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okulların 10 Mart Perşembe gününden 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu açıkladı.