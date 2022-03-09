İstanbul'da kar alarmı verilmesi sonrası okulların tatil olup olmayacağı arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili gözler İstanbul Valiliği'ne çevrilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen haberi verdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okulların 10 Mart Perşembe gününden 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu açıkladı.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2022
🟧 #İstanbul'da beklenen yoğun #kar ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız tedbirler:
❗️İdari izinler
❗️Okullar
❗️Üniversiteler#KarlaMücadele
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