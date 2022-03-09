OKULLAR TATİL OLDU MU? İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Kar tatili kaç gün?

İstanbul'da beklenen Aybar Kar Fırtınası sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. Peki, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Okullar kaç gün tatil edildi? Konuyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İstanbul'da kar alarmı verilmesi sonrası okulların tatil olup olmayacağı arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili gözler İstanbul Valiliği'ne çevrilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen haberi verdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okulların 10 Mart Perşembe gününden 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu açıkladı.