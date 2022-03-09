10 Mart Perşembe günü Aybar kar fırtınası İstanbul'a geliyor. Kar fırtınası öncesinde birçok önlem alındı. Bu önlemler arasında kuryelerin çalışmaması, okulların tatil edilmesi gibi sebepler de yer alıyor. Kar fırtınası haberlerinin ardından İstanbul'da idari izin olup olmayacağı da merak edildi. Peki, 10 Mart Perşembe tatil mi? İstanbul'da 10 Mart idari izin var mı? İşte o açıklama...

İstanbul'da ocak ayı sonunda yaşanan etkili kar yağışı sonrası güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personeller izinli sayılmışlardı. Uyarın arka arkaya geldiği İstanbul'da yeni kar yağışı sonrası idari izin kararı alınıp alınmadığı araştırılıyor. Peki, 10 Mart idari izin var mı? İstanbul'da kamuda idari izin yapıldı mı?

10 MART İDARİ İZİN VAR MI?

İstanbul Valiliği kararlarını açıkladı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine.

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

0 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi.