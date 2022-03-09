OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Özellikle öğrencilerin yakından takip ettiği "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusu yanıt buluyor. Okulların tatil olduğu ile ilgili illerden açıklama geliyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor.