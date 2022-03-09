Perşembe gününden itibaren şehri etkisi altına alması beklenen Aybar Kar Fırtınası sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili gözler İstanbul Valiliği'ne çevrilirken, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? İşte ayrıntılar...
OKULLAR TATİL Mİ? 10-11 Mart'ta İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 2022
İstanbul'u etkisi altına alacak olan Aybar Kar Fırtınası için geri sayım başlarken, 1987 yılından sonra İstanbul'da en yoğun kar yağışının görüleceği konuşuluyor. Yoğun kar yağışı öncesi önlemler alınmaya başlanırken; öğretmenler, öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini arama motorlarında aratıyor. Peki, İstanbul'da 10-11 Mart'ta okullar tatil edilecek mi? İşte detaylar...
OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?
Özellikle öğrencilerin yakından takip ettiği "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusu yanıt buluyor. Okulların tatil olduğu ile ilgili illerden açıklama geliyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirilerek; İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler değerlendirildi.