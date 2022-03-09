atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 85. bölümüyle izleyicilerle buluşacak.. Kuruluş Osman izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Kuruluş Osman 85. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 85. bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman 85. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kuruluş Osman tüm bölümlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 85. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 84. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 85. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 85. ve en son yayınlanan bölümü...

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Kuruluş Osman'ın 85. bölümü 9 Mart 2022 Çarşamba saat 20.00 itibarıyla Atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN 85. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KONUR'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

OSMAN BEY SULTAN MESUD'LA KÖPRÜLERİ ATIYOR

Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.

UMUR BEY'İ KİM VE NEDEN ÖLDÜRÜYOR Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun

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👉 KURULUŞ OSMAN 85. BÖLÜM İZLE

👉 KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN