Televizyon'da izleyici ile buluşacak olan Aman Reis Duymasın filmi, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları araştırılan film, izleyicilere yüksek komedi ve aksiyon vadediyor. Peki, Aman Reis Duymasın filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aman Reis Duymasın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. İzleyicilerin merak ettiği Aman Reis Duymasın konusu, özeti ve Aman Reis Duymasın oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İşte Aman Reis Duymasın filminin detayları…

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşırlar. Ancak bu onları yıldırmaz ve tatillerine devam ederler. Alışkın oldukları büyük şehrin atmosferinden eser burada yoktur. Küçük bir kasaba olan tatil merkezinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. En büyük korkuları ise liderleri Hızır Çakırbeyli'nin bu olanları duyacak olmasıdır.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yayın Tarihi: 7 Mart 2022 / Pazartesi

Yayın Saati: 22.10 ATV

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Onur Tan

Türü: Komedi

Oyuncular: Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Savaş Özdemir, Ceren Benderlioğlu, Sevinç Kıranlı, Hakan Karsak