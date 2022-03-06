Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2022 All Star'da ödül oyunu heyecanı! Adem ve Bora arasında gerilim...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından merakla izlenen Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. Birleşme partisine gidebilecek isimlerden ilk dört yarışmacı belli olurken, gözler ödül oyununa çevirildi. Peki, Survivor 6 Mart ödül oyununu kazanan takım belli oldu mu? | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 14:37