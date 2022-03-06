Konusu ile dikkat çeken TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 37. bölümüyle izleyici ile buluşacak. Teşkilat dizisinin takipçileri sık sık yeni bölüm ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, Teşkilat 37. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle ifadeleri yer alıyor. İşte Teşkilat dizisinin 37. bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 37. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 37. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 37. bölüm izleme linki…

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TEŞKİLAT 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ekip, aldıkları yeni istihbaratla 'Uyuyanlar'dan birinin peşine düşer. Ancak hedeflerine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken önemli bir engel vardır. Ele geçirmeye çalıştıkları kripto Türkiye'ye yapılması muhtemel saldırılar için oldukça önemlidir.

Diğer yanda şirket, Yıldırım'ın 6. bölgedeki faaliyetlerinden memnun olmadığını açıkça dile getirir. Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar.

Ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Yapılacak operasyon Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

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