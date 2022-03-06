SURVIVOR ALL-STAR 2022'DEKİ BORA EDİN KİMDİR? Survivor yarışmacısı Bora Edin kaç yaşında? İşte Bora Edin'in hayatı ve hakkındaki tüm detaylar...

Survivor 2022'de boy gösteren Bora Edin, All Star kadrosuna yedeklerden dahil oldu. Yarışmayı severek izleyenler, Survivor 2022 All-Star'da yarışan Bora Edin ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Kullanıcılar, Bora Edin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? gibi soruları aratıyor. İşte Bora Edin'in hayatına dair tüm ayrıntılar...

Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden giren Bora Edin, merak konusu oldu. Yarışmacıya dair bilgi edinmek isteyenler, cevap aradıkları soruları arama motorlarına yazdı. Bora Edin'le ilgili bilinmeyenler haberimizde...

BORA EDİN KİMDİR?👀

23 Mart 1984 tarihinde dünyaya gelen Bora Edin İsviçre'de 7 yıl yaşamış daha sonra lise eğitimi için Malta'ya gitmiştir. Futbola ilgisi olan Edin, Malta'da bir süre Hibernians takımında oynamıştır. Malta'da da geçen 2 yılın ardından Türkiye'ye gelen Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında da aktif spor yaşantısını sürdüren Edin, okulun futbol takımında kaptanlık yapmıştır. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası'nda da takımıyla birlikte şampiyonluk elde etmiştir.

Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynamış olan Edin, ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşmıştır. Bora Edin, bir süredir de CrossFit eğitmenliği yapmaktadır.

1.82 boyunda ve 76 kilo olan Bora Edin, Hülya Edin ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.