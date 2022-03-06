ŞOK markette hafta sonu aktüel ürünleri satışa sunuldu. ŞOK'taki indirimleri kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'ŞOK'ta bu hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünlerinde neler var? ŞOK aktüel ürünler! 5-6 Mart ŞOK aktüel ürünler katoluğu' gibi araştırmalarda bulundu. Peki hafta sonunda ŞOK aktüel ürünlerde neler var? Detaylar haberimizde...

ŞOK'un hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. 5-6 Mart 2022 tarihleri için geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta sonu satılacak olan aktüel ürünler arasında elektrikli ev aletleri, ev tekstili ürünleri, züccaciye ve dekoratif mutfak ürünleri yer alıyor. Peki ŞOK'ta hafta sonu neler var? İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 5-6 Mart aktüel ürünler kataloğunda Silvercrest Usb Şarjlı Su Pompası, Silvercrest El Dikiş Makinesi, Queen Matilda Çelik Su Isıtıcı, Silikon Micro Yastık, Ahşap Saplı Desenli Metal Tepsi, Cambu Kupa Bardak ve Çelik Su Isıtıcı gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.

Şok Aktüel Ürünler kataloğunun ilk sayfasında bu hafta Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler dikkat çekiyor.

ŞOK'ta bu hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda 4 Çekirdekli 4K işlemcili, Webos işletim sistemli, LG Sihirli kumandası ile LG 43UN74006LB 43″ Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led TV 4,219 TL fiyatıtla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'ta 5 Mart 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda Silvercrest Kablolu Saç Kesme Makinesi 59,90 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca Queen Çelik Su ısıtıcı 139 TL, ilik açma tek elle dikiş imkanı sunan 2 yıl garantili Silvercrest El Dikiş Makinesi 44,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Bu Hafta Şok'ta Züccaciye grubunda Heybeli 6'lı Çay Bardağı 17,95 TL, Paşabahçe 2'li Bardak 10,95 TL, Paşabahçe 3'lü Bardak 16,95 TL, LAV Küçük Kase 1,99 TL, LAV Büyük Kase 14,95 TL, TİTİZ Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 7,99 TL, Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı 6,99 TL, Yuvarlak Sığ Kase 7,99 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda çocuklar için Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki oyuncak grubunda; Erpa Melis Bebek 59,90 TL, Oyuncak Bul-Tak Ev 24,95 TL, GOKIDY markası ile Geometrik Bul-Tak 24,95 TL, Gokidy Mega Çubuklar 39,95 TL, Çift Taraflı Yer Puzzle 17,95 TL, Gokidy Renkli Bardak Oyunu 29,95 TL, Gokidy Neşeli Evim 19,95 TL, Erpa Dinazor Çeşitleri 19,95 TL, Harika Kanatlar 4'ü 1 Arada Puzzle 12,95 TL, ve Kitap Çeşitleri 3,49 TL'den yer alıyor.

Şok'ta Bu Hafta ayrıca; Ramazan ayı için özenle hazırlanmış Şok Ramazan Erzak Paketleri büyük dikkat çekiyor.