7 Şubat'ta eğitim ve öğretim yılında ikinci döneme başlayan öğrenciler, ara tatil takvimini araştırmaya başladı. Okulların nisan ayında 9 günlük bir tatile girecek olması sonrası öğretmenler, öğrenciler ve veliler, ikinci ara tatille ilgili bilgileri aratıyor. Peki, nisan tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? İşte tüm bilgiler...

Nisan ayında girilecek ara tatille ilgili bilgiler merak konusu oldu. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, nisan ayında girilecek ikinci ara tatille ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, nisan tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman başlayacak?

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre okullarda 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

17 Haziran 2022 Cuma günü okullar kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline giriş yapacak.