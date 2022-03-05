Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Mart)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Mart 2022 tarihinde yapılan 360 bin 353 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 32.389 olarak açıklanırken; 174 kişi hayatını kaybetti, 57.894 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 19:30