ŞABAN AYI NE ZAMAN 2022? Şaban ayı hangi gün? Şaban ayı ibadetleri

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında "Şaban ayı ne zaman 2022" ve "Şaban ayı hangi gün?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Şaban ayı ne zaman? Şaban ayı hangi gün başlıyor? Şaban ayı ibadetleri neler? İşte detaylar...

Mübarek üç aylardan Şaban ayının ne zaman başlayacağı arama motorlarında aratılmaya başlandı. Berat Kandili'nin de içinde bulunduğu Şaban ayının ne zaman başlayacağı ve Şaban ayında yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki, Şaban ayı ne zaman? İşte detaylar...

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü başlamıştı.

4 Mart 2022'de başlayacak olan Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

ŞABAN AYI İBADETLERİ

Şaban ayında çokça oruçlu geçirerek ramazan ayına hazırlık yapılmalıdır. Şaban ayında bol bol Kur'an'ı kerim okunmalıdır. Gün içerisinde bolca salavat getirilerek tövbe istiğfar edilmelidir. Bu ayda mübarek berat gecesini içerisinde barındırmaktadır. Bu gecelere bir daha erişme imkanı yok gibi değerlendirilmelidir. Bu ay ramazan ayına hazırlık olarak düşünülmelidir.

Bu ayda ticaret ile uğraşan kişilerin borç hesaplamalarını yapması ve bu borçları ödeme gayretinde bulunması. Bu ayımızda maddi durumu iyi olan insanların zekatlarının hesaplamasını yapması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasıdır. Toplumun bu nedenle hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde ramazana ulaşması sağlanmaktadır. Bu sayede ramazan ayında her bir hane mutluluk ve bereket içerisinde ramazanı karşılamış olur.

ŞABAN AYI TESBİHLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

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Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

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Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

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Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh