OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022? OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 5 bin yangın işçisi alınacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli'nin işçi alımı yapılacağını açıklamasının ardından "OGM işçi alımı ne zaman?, "OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?" ve "OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?" gibi sorular aratılmaya başlandı. Peki, OGM işçi alımı ne zaman?, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?, OGM işçi alımı başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 5 bin yangın işçisi alımı yapılacağını açıklamasının ardından konuyla ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, OGM'nin işçi alımıyla ilgili bilgileri araştırırken, OGM işçi alımı başvuru şartları da merak konusu oldu. Peki, OGM işçi alımı ne zaman?, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?, OGM işçi alımı başvuru şartları neler? İşte yanıtı...

OGM 5 BİN YANGIN İŞÇİSİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri henüz açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin yangın işçisi alımı ile ilgili başvuru kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

OGM YANGIN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OGM yangın işçisi başvuru şartları henüz netlik kazanmadı. Fakat daha önce gerçekleşen alımlarda başvuru şartları şöyleydi:

- Türk vatandaşı olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Başvuruda bulunacak olan adayların, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli ya da muaf olmak),

- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,

- İŞKUR Açık İş İlanında ifade edilen yerleşim biriminde veya birimlerinde ikamet ediyor olmak,

- Her aday, sadece bir meslek koluna başvuruda bulunabilecektir.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

OGM 5 bin yangın işçisi alımı için başvurular www.tarimorman.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.