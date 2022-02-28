SURVIVOR 3. ELEME ADAYI | Survivor'da dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu mu? (28 Şubat)

SURVIVOR 3. ELEME ADAYI | Survivor'da dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu mu? (28 Şubat)

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da heyecan devam ediyor. Bu sezon All Star konsepti ile düzenlenen Survivor'da eleme ve dokunulmazlık yarışı heyecanı yaşanıyor. Evrim ve Aşkım'ın ardından 3. eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi belli olacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu mu?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 15:13 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022- 15:14