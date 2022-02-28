TRT, 2019 yılında yaşamını yitiren yazar Şule Yüksel Şenler'in belgeselini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. 'Şule' adlı belgeselde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve yakın arkadaşlarının hatıra ve görüşleri yer alıyor. Şule belgeselinin ekranlara getirileceğinin açıklanmasının ardından Şule Yüksel Şenler ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kitapları, yazıları ve konferanslarıyla 1960-1970'li yıllarda öne çıkan Şule Yüksel Şenler'in mücadelelerle geçen hayatı, vefatının 3. yılı dolayısıyla hazırlanan "Şule" belgeselinde ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 60 dakikalık tek bölüm olarak hazırlanan belgeselde Şenler'in edebi yönü, mücadelesinin kritik durakları, özel eşyaları, az bilinen özellikleri 28 Şubat'ın yıl dönümünde ilk kez bu akşam saat 19.45'te TRT 1 ile TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Şenler'in hayat hikayesinin en önemli dönüm noktalarının ekrana geleceği belgeselin yönetmenliğini Efe Polat, yapımcılığını Mehmet Talha Geredeli üstlenirken senaryosunu ise Figen Koç yazdı.

Kendisini yakından tanıyanların, yaşamlarını etkilediklerinin tanıklıklarıyla aktarılan hayat hikayesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdealist Hanımlar Derneği Kurucu Üyesi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ve yakın arkadaşlarının hatıra ve görüşleri yer alıyor.

Belgesel, TRT 1 ve TRT Belgesel'in yanı sıra saat 20.00'de TRT Avaz, 20.55'te de TRT Türk'te ekranlara gelecek.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi. Ailesi aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu.

Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin başrollerinde İzzet Günay ve Türkan Şoray oynadı.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki