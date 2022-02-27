Başrollerinde Tom Hanks ve Michael Clarke Duncan gibi ünlü oyuncuların oynadığı Yeşil Yol filmi, 27 Şubat Pazar akşamı ekranlara gelecek. Yeşil Yol'u izlemek isteyen filmseverler Yeşil Yol filminin başlamasına kısa bir süre kala arama motorlarında Yeşil Yol ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Yeşil Yol filminin konusu ne? Yeşil Yol filmi gerçek mi? Yeşil Yol filminin oyuncuları kimler? Yeşil Yol filmiyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri olarak kabuk edilen Yeşil Yol filmi, televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmseverler, akşam saatlerinde ekranlara gelecek Yeşil Yol ile filminin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. İşte Yeşil Yol ile ilgili tüm bilgiler...

YEŞİL YOL KONUSU

Oldukça iri bir adam olan John Coffey, iki küçük kızı tecavüz ederek öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan John Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. İdam cezası alan mahkûmların bulunduğu hapishanenin infaz odası baş gardiyanı olan Paul Edgecomb'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile birlikte ikisinin arasında bir diyalog başlar.

Bazı ürolojik sorunlardan ötürü hasta olan Paul'un, John Coffey'nin güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar. Coffey, doğaüstü gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. Paul'un Coffey hakkındaki düşünceleri, onun bu gücünün farkına varmasıyla tamamen değişmeye başlar. Coffey bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Paul, bu mucizenin yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir.

YEŞİL YOL OYUNCULARI

Tom Hanks

Michael Clarke Duncan

David Morse

Bonnie Hunt

Sam Rockwell

James Cromwell

Michael Jeter

Graham Greene

Doug Hutchison

Jeffrey DeMunn

YEŞİL YOL FİLMİ GERÇEK Mİ?

Yeşil Yol filmi dünyaca ünlü roman yazarı Stephen King tarafından kaleme alınan aynı isimli romandan esinlenerek yapılmış bir filmdir. Roman, kaynağını 1950'li yıllarda ABD'de yaşanmış gerçek bir hikayeden alıyor. Hikayenin başrol kahramanı filmde de olduğu siyahi bir kader mahkumudur. Aslında mahkum demek ne kadar doğru bilinmez; çünkü hikayenin 14 yaşındaki kahramanı yaklaşık 60 yıl sonra yapılan yeniden yargılamada masum çıkmış bir isimdir. Irkçılığın, siyahi düşmanlığının en üst düzeyde olduğu dönemlerde, iki küçük beyaz kızı öldürmekle suçlanan siyahi 14 yaşındaki bir çocuk, dünyanın gözleri önünde idam edilmişti.