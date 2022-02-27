Batılı müttefikler, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkardı. İnternet kullanıcıları, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması sonrası arama motorlarında "SWIFT nedir?, "SWIFT sistemi ne işe yarar?", "SWIFT yaptırımı nedir?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. İşte SWIFT sistemiyle ilgili tüm bilgiler...

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi sonrası Rusya'ya tepkiler çoğalarak devam ediyor. Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Rusya'ya pek çok yaptırım uygularken, bunlardan biri de Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması oldu. Peki SWIFT nedir? İşte detaylar...

SWIFT NEDİR, NE İŞE YARAR?

Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) dünya çapındaki finans kuruluşlarının finansal işlemlerle ilgili bilgileri güvenli, standartlaştırılmış ve güvenilir bir ortamda gönderip almasını sağlayan bir ağ sağlar. SWIFT ayrıca, çoğu SWIFTNet ağında kullanılmak üzere finans kurumlarına yazılım hizmetleri ve popüler olarak "SWIFT kodları" olarak bilinen ISO 9362 İş Tanımlayıcı Kodları (BIC'ler, daha önce Banka Tanımlayıcı Kodları) satar.

2018 itibarıyla, dünya çapında tüm yüksek değerli sınır ötesi ödemelerin yaklaşık yarısı SWIFT ağını kullandı.[1] (2015 itibarıyla) SWIFT, 200'den fazla ülke ve bölgede 11.000'den fazla finansal kurumu birbirine bağladı.[2] SWIFT, finansal mesajları son derece güvenli bir şekilde taşır, ancak üyeleri adına hesap tutmaz ve herhangi bir takas veya hesap kapatma işlemi yapmaz.

SWIFT para transferini kolaylaştırmaz: bunun yerine, kurumların birbirleriyle olan muhabir hesaplarıyla kapatılması gereken ödeme emirleri gönderir. Her finansal kurum, bankacılık işlemlerini değiş tokuş etmek için, bir banka olmak veya bu işletme özelliklerinden yararlanabilmek için kendisini bir (veya daha fazla) banka ile ilişkilendirerek bir bankacılık ilişkisi içinde olmak zorundadır.

SWIFT YAPTIRIMI NEDİR?

SWIFT yaptırımı ülkenin ticaret işlemlerinde o para birimini kullanamaması durumuna deniyor. Yani Rusya'nın yaptırımları SWIFT yaparak delmesi durumu ortadan kalkıyor. ABD ve Euro bölgesi ülkeleri karar çıkararak kendi para birimlerinin Rusya'ya karşı SWIFT'lerde kullanılmasını yasaklayabilir.

Böylelikle Rusya sadece Ruble ile işlem yapmak zorunda kalır. Ruble'nin değeri de savaş nedeniyle düşeceği için ekonomik alanda ve ticarette Rus şirketleri zarar görür ve kimse Ruble ile alışveriş yapmak istemez. Ancak SWIFT yasağı konmadığı sürece Rusya dilediği bir ülke ile anlaşma yaparak yine SWIFT yoluyla dolar ve euro gibi para birimleri alabilir.

SWIFT TARİHÇESİ

SWIFT, kurucu CEO'su Carl Reuterskiöld (1973-1989) önderliğinde 3 Mayıs 1973'te Brüksel'de kuruldu ve 15 ülkede 239 banka tarafından desteklendi. Logica tarafından tasarlanan ve Burroughs Corporation tarafından geliştirilen 'finansal işlemler, paylaşılan veri işleme sistemi ve dünya çapında iletişim ağı' için ortak standartlar oluşturulmaya başlandı. Temel işletim prosedürleri, sorumluluk kuralları vb. 1975'te oluşturulmuş ve ilk mesaj 1977'de gönderilmiştir. SWIFT'in ilk Amerika Birleşik Devletleri operasyon merkezi, 1979'da Virginia Valisi John N. Dalton tarafından açılmıştır.