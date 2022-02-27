KANDİL MESAJLARI: Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI! En güzel Kandil mesajları 2022
Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının 27. günü Miraç Kandili, vatandaşlar tarafından arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Allah huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili mesajları da kullanıcılar tarafından aratılıyor. İşte en güzel Miraç Kandili 2022 mesajları...
KANDİL MESAJLARI: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
KANDİL MESAJLARI: Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.