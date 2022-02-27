SURVIVOR 2. ELEME ADAYI | Survivor'da dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu mu? (27 Şubat)

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da heyecan devam ediyor. Bu sezon All Star konsepti ile düzenlenen Survivor'da eleme ve dokunulmazlık yarışı heyecanı yaşanıyor. Evrim'in ardından 2. eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi belli olacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 2. eleme adayı belli olacak. 27 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

27 Şubat Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ve 2. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da Dokunulmazlık oyunu ardından yapılan oylama sonucunda Evrim ilk eleme adayı olarak seçildi ve sürgün adasına gönderildi.