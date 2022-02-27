Konusu ile dikkat çeken TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 36. bölümüyle izleyici ile buluşacak. Teşkilat dizisinin takipçileri sık sık yeni bölüm ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, Teşkilat 36. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle ifadeleri yer alıyor. İşte Teşkilat dizisinin 36. bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 36. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 36. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 36. bölüm izleme linki…

TEŞKİLAT 36. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

TEŞKİLAT tüm bölümler için TIKLA

TEŞKİLAT 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Türkmen köyüne yapılacak saldırıyı engellemek için her şeyi yapan Serdar roketin fırlatılmasını önleyemez. Füze Türkmen köyüne doğru yola çıkar. Ekip tutsak köy halkını kurtarmaya çalışırken Serdar karargahtan aldığı destekle füzeyi etkisiz hale getirmek için elinden geleni yapar.

Pınar, Çetin'e kimliğini açıkladıktan sonra Çetin büyük bir yıkım yaşar. Çetin'in köşeye sıkıştığı bir anda yaptığı hamleyle Pınar şok olur. Halit, Ceren'in kendisinin peşinde olduğunu anlayıp karşısına çıkar. Ceren ve Halit arasında beklenmedik bir hesaplaşma yaşanır.

Nemesis için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, Matthias'la buluşup planın yeni aşamasına geçilmesi için talimat verir.

Mete Başkan tüm ekibi şok edecek bir hamle yapar. Ekip, Nemesis planını sekteye uğratmak için operasyona hazırlanırken Serdar'ın büyük bir fedakarlık yapması gerekmektedir.

TEŞKİLAT 36. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

TEŞKİLAT tüm bölümler için TIKLA

TEŞKİLAT 36. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

TEŞKİLAT tüm bölümler için TIKLA