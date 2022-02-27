ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ müjdeyi verdi! 12 bin 823 yeni personel alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, on binlerce kişinin beklediği müjdeLi haberi verdi. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı mı? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili tüm bilgiler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 13:04