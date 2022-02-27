Adalet Bakanlığı'ndan on binlerce kişinin beklediği müjdeli haber geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022 yılında Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alınacağını açıkladı.
Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığı'na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" dedi.
KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI
Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre Adalet Bakanlığı tarafından adliyelere 6.459, ceza infaz kurumlarına 5.563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12.823 personel alımı yapılacak.
İLAN 1 MART'TA YAYINLANACAK
Personel alımına ilişkin ilanların 1 Mart tarihinde yayınlanacağı belirtildi.