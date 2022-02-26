Steam Deck nedir? Steam Deck ne zaman satışa sunulacak? Steam Deck ne kadar?

Teknolojiyle yakından ilgilenenlerin uzun zamandır merakla beklediği Steam Deck’ler 25 Şubat tarihi itibariyle ön siparişe göre dağıtıma çıkacak olan Steam Deck, pek çok oyunu kapsayacak. Peki, Steam Deck nedir? Steam Deck ne kadar? Türkiye'de ne zaman kullanılacak? İşte detaylar...

Steam Deck için AMD ortaklığıyla geliştirilen özel APU ile elde oyun oynamak için optimize edildi. Güçlü Zen 2 + RDNA 2 mimarisi sayesinde en son çıkan AAA oyunları oynatacak güce sahip olacak.

Steam Deck'e giriş yapıldığında, tüm Steam kütüphanesi tıpkı diğer bilgisayarlarda olduğu gibi görünecek. Ayrıca her oyun öncesi oyun deneyimini belirten, uyumluluk derecelendirmesi görülebilecek. Ayrıca, özellikle aranan bir deneyim varsa kütüphanedeki uyumluluk derecelendirmelerine göre dinamik olarak filtrelenebilecek.

Rahat erişim için mükemmel bir şekilde konumlandırılmış kontrollere sahip Steam Deck'te ister analog çubukları istenirse de dokunmatik yüzeyler kullanılabilecek.

Steam Deck şu anda Türkiye'den sipariş edilemiyor. Siparişlerin bölgesel olarak açılması bekleniyor.





STEAM DECK NEDİR?

Steam Deck; Valve tarafından geliştirilen el bilgisayarıdır. Switch'in aksine bu cihaz konsol değil ve "el bilgisayarı" olarak duyruldu. Verilen bilgilerin arasında eğer kullanıcı isterse Steam OS u kaldırıp yerine herhangi bir işletim sistemi kurabileceği ve bu sayede normal bilgisayarlardan bir farkı olmadığı belirtildi. Valve kullanıcıların istedikleri gibi hali hazırda var olan Steam kütüphanelerini kullanabileceğini ve oyunlar için tekrar ücret talep edilmeyeceğini belirtti.

STEAM DECK NE KADAR KAÇ LİRA?

Valve, geçtiğimiz yaz tanıttığı el konsolu Steam Deck'in çıkış tarihini 25 Şubat saat 21.00 olarak duyurmuştu. Steam Deck'in ön sipariş işlemini tamamlayanların ürünleri kargolanmaya başladı.

Valve, Steam Deck için "oyun uyumluluk aracı" yayınladı ve Steam'deki oyunların oyun konsolu üzerinden oynanıp oynanamayacağına dair test edilmesine imkan sağladı.

Test edilen oyunlar "Onaylandı", "Oynanabilir", "Desteklenmiyor" ve "Bilinmiyor" şeklinde 4 farklı kategoride gösterilecek.

Steam Deck fiyatları ise şöyle:

64 GB - 399 dolar

256 GB - 529 dolar

512 GB - 649 dolar.

Steam Deck teknik özellikleri:

Genişlik: 29,8 cm, Yükseklik: 17,7 cm, Derinlik: 4,9 cm

Ağırlık: 669 gram (yaklaşık)

İşlemci: AMD Zen 2 4 çekirdek/8 iş parçacığı, 2,4-3,5 GHz

Ekran kartı: AMD RDNA 2 1,0-1,6 teraflop

Bellek: 16 GB LPDDR5

Depolama: 64 GB EMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVMe SSD

Depolama "yüksek hızlı" MicroSD kartlarla artırılabilecek

Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800

Ekran boyutu: 7 inç

Parlaklık: 400 nit

Yenileme hızı: 60 Hz

Bağlantı seçenekleri: Bluetooth 5.0, 2,4 ya da 5,0 GHz çift bantlı kablosuz

Ses: Stereo hoparlörler, çift mikrofon, 3,5 mm jak girişi

Güç girişi: 45W USB Type-C

Pil ömrü: 2-8 saat

İşletim sistemi: SteamOS 3.0.