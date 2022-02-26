Cemre ne zaman düşecek? Cemre 2022 yılında hangi tarihlerde gerçekleşti?

Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düştüğüne inanılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 20:06 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022- 20:06