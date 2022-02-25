RAMAZANDA BESLENME DÜZENİ NASIL OLMALI?
Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında beslenme konusunun nasıl olması gerektiği araştırışıyor. Bu durum hakkında Diyetisyen Cemre Yamaner merak edilenler konular hakkında açıklamalarda bulundu.
"Ramazan ayında iftar ve sahur olmak üzere ana öğün sayısı 2'ye düşer. İftardan sonra da sadece bir ara öğün yapılabilmektedir. Öğün sayısı düştüğü için günlük enerji ve besin öğeleri gereksinimini en iyi şekilde karşılayabilmek adına mutlaka sahura kalkılmalı ve öğünlerde yeterli ve dengeli menüler oluşturulmalıdır."