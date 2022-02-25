ORUÇ AÇARKEN YEMEK TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

"Hızlı hızlı yemek yerine yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yemekler yenilmelidir. İlk olarak su, hurma, zeytin ve çorba ile açıp biraz beklemek sindirimi de kolaylaştırır, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetleri bu sayede önlemiş olur. Yemek sırasında su, soda, ayran gibi içeceklerle de sıvı alımına destek olunmalıdır.. Reflü, gastrit gibi mide problemi olan kişiler, yemekle birlikte yüksek miktarda sıvı alımından kaçınmalıdır.

Ana yemeğe geçerkende öncesinde ya da birlikte salata ya da zeytinyağlı sebze tüketimi yemeyi yavaş yemek yemeye destek olacaktır."