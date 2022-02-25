Survivor'da yeni bölüm ödül oyunu ile devam etti. Nefes kesen mücadelede kazanan ünlüler mi gönüllüler mi oldu? Survivor ödül oyununu kazanan hangi takım oldu? Peki, Survivor 25 Şubat ödül oyununu kim hangi takım kazandı yarışmacılara ödül olarak ne verildi?

Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ederken Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu kez ödül oyunu için parkura çıktı. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022'de yine nefes kesen bir mücadele yaşandı. Peki Survivor 25 Şubat ödül oyununu kim hangi takım kazandı yarışmacılara ödül olarak ne verildi?



SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 ödül oyununu nefes kesen mücadelede ünlüler takımı kazandı.