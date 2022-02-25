Kanal D'nin sevilen dizilerinden Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosuna katılan ve dizide Pera karakterine hayat verecek Leyla Feray ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Leyla Feray kimdir? İşte Leyla Feray ile ilgili tüm bilgiler...
LEYLA FERAY KİMDİR❓
Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul'da doğan oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.
🎬LEYLA FERAY FİLMOGRAFİSİ
2013 - Ben Onu Çok Sevdim
2014 - Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş
2016-2017 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017 - Kardeşim Benim 2
2018 - Aries
2020-2021 - Uyanış: Büyük Selçuklu
2020 - Rise of Empires: Ottoman
2021 - İkimizin Sırrı
2022 - Camdaki Kız