YILAN ADASI NEREDE? Rusya Yılan Adası'nı işgal etti mi? Yılan Adası Ukrayna'ya mı bağlı? Yılan Adası konumu

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, dünya gündeminde ilk sırada yer alıyor. Ukrayna'ya savaş ilan eden Rusya, Ukrayna topraklarındaki ilerleyişine devam ederken, Rusların Yılan Adası'nı işgal edildiği duyuruldu. Peki, Yılan adası nerede? Yılan Adası hangi ülkeye bağlı? Rusya'nın işgal ettiği Yılan Adası ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından Ukrayna topraklarına giren Ruslar, Yılan Adası'nı işgal etti. Rusya'nın Yılan Adası'nı işgal etmesinin ardından Yılan Adası'nın konumu, adanın Türkiye'ye uzaklığı ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. İşte Yılan Adası ile ilgili tüm bilgiler...

YILAN ADASI NEREDE?

Yılan Adası veya Serpent Adası (Ukraynaca: Зміїний; Rumence: Insula Șerpilor), Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan bir adadır.

Ada 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edilmiştir.

Ada 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya tarafından işgal edilmiştir.