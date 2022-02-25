AYTEN ERMAN KİMDİR? Ayten Erman kaç yaşında ve neden öldü? Ayten Erman filmleri ve dizileri

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ayten Erman hayatını kaybetti. Uzun süredir yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedavisi gören Ayten Erman'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. İnternet kullanıcıları, usta oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından Ayten Erman ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Usta oyuncu Ayten Erman ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Uzun süredir corona virüsü tedavisi gören usta oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayten Erman'ın hayatını kaybetmesi sonrası usta oyuncuyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Ayten Erman kimdir? İşte Ayten Erman ile ilgili tüm bilgiler...

🎬AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman, 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022'de doğum yeri İstanbul'da Covid-19 nedeniyle 86 yaşında öldü.

🎥AYTEN ERMAN FİLMOGRAFİSİ

2009 - Arka Sokaklar 4. Sezon (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem 4. Sezon (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2001 - Şen Kahkahalar (TV Dizisi)

2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 - Midasın Düşü (TV Dizisi)

2000 - Dadı (TV Dizisi)

1999 - Bücür Cadı (TV Dizisi)

1996 - 2001 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

1996 - Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (TV Dizisi)

1993 - Cümbüş Sokak (TV Dizisi)

1991 - İbret (TV Filmi)

1989 - Şahane Evlilik (Sinema Filmi)

1989 - Serseri Aşıklar (Sinema Filmi)

1989 - Lambada / Gençlik Fırtınası (Sinema Filmi)

1988 - Kara Zindan (Sinema Filmi)

1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1988 - Bıçkın (Sinema Filmi)

1988 - Bombacı (Sinema Filmi)

1987 - Temas (Sinema Filmi)

1987 - Mesela Muzaffer (TV Dizisi)

1987 - Annem / Bırakmam Seni (Sinema Filmi)

1986 - Hayroş (Sinema Filmi)

1986 - Beyoğlu'nun Arka Yakası (Sinema Filmi)

1985 - Şendul Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Gurbetçi Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Ekmek Elden Su Gölden (Video)

1985 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

1985 - Acımak (TV Dizisi)

1984 - Geçim Otobüsü (Sinema Filmi)

1983 - Şekerpare (Sinema Filmi)

1983 - Şalvar Davası (Sinema Filmi)

1983 - Yorgun (Sinema Filmi)

1983 - En Büyük Şaban (Sinema Filmi)

1982 - İffet (Sinema Filmi)

1982 - Nikah Masası (Sinema Filmi)

1982 - Gülsüm Ana (Sinema Filmi)

1982 - Berduşlar (Sinema Filmi)

1982 - Baş Belası (Sinema Filmi)

1979 - Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)

1976 - Tosun Paşa (Sinema Filmi)

1976 - Güngörmüşler (Sinema Filmi)

1976 - Aile Şerefi (Sinema Filmi)

1972 - Ay Aman Of (Sinema Filmi)