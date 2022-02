Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Hizmetin aboneleri Mart ayından itibaren 7 oyuna sahip olabiliyor. Buna ek olarak bazı oyun içi ganimetler de yanında geliyor. Mart programı Madden NFL 22, Surviving Mars ve SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech adlı oyunları içeriyor. Son olarak Red Dead Online ve PUBG: Battlegrounds dahil çok oyunculu yapımlar için ücretsiz ganimet gönderiyor.

Her ne kadar NFL sezonu sona ermiş olsa da listedeki en pahalı ve duyulmuş oyun Madden NFL 22 oldu. Oyun karşınıza önemli ölçüde geliştirilmiş grafikler ve yeni mekanikler ile çıkıyor.

Madden NFL 22'nin yanı sıra şehir kurma oyunu Surviving Mars da listede yer alıyor. Buna ek olarak, Crypto Against All Odds, Look Inside, Peterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ve The Stillness of the Wind oyunları da ücretsiz geliyor.

İşte Amazon Prime Gaming'in mart ayında ücretsiz sunacağı oyunlar:

Madden NFL 22

Surviving Mars

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Crypto Against All Odds

Look Inside

Pesterquest

The Stillness of the Wind