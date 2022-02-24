Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Aşanında Yurtdışı ükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 6 Mart'ta uygulanacak olan 2022-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. aşama sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra, 2022-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. aşama için, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.