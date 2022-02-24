TUS ne zaman? TUS giriş belgesi ve yerleri 2022 - TUS giriş yeri sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Aşanında Yurtdışı ükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Peki, TUS sınavı ne zaman? TUS giriş ücreti ne kadar? TUS giriş şartları neler? TUS ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 15:53