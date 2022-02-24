Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Bir Zamanlar Çukurova izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 125. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 124. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 125. ve en son yayınlanan bölümü...

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 24 Şubat Perşembe günü ekranlara gelen 125. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. YENİ BÖLÜM

HAKAN, KUMPASTAN SAĞ ÇIKMAYI BAŞARIYOR

Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

ABDÜLKADİR'İN KATİL OLDUĞU ÇUKUROVA'DA YAYILIYOR

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

FİKRET BEYRUT'TA MEHMET'İ ARAŞTIRIYOR

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. YENİ BÖLÜM

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. YENİ BÖLÜM

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. YENİ BÖLÜM