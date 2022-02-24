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KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur.

OYUNCULAR

- Öykü Karayel

- Akın Akınözü

- Sarp Apak

- Meriç Aral

- Esra Dermancıoğlu

- Müfit Kayacan

- Ülkü Duru

- Kaan Çakır

- Iraz Akçam

- Yıldırım Özcan

- Yeşim Gül Onur Bilge

- Ayça Koptur