💥SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI - Ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor... Peki, an itibarıyla gram altın ne kadar oldu? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...
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👉İşte, 24 Şubat 2022 canlı altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? CANLI altın fiyatları!
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 885,86
Gram altın satış: 886,04
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.451,00
Çeyrek altın satış: 1.470,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.908,00
Yarım altın satış: 2.941,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.694,84
Tam altın satış: 5.823,92
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 5.919,00
Cumhuriyet altını satış: 6.009,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 5.943,00
Ata altın satış: 6.006,00
👉NOT: Bilgiler 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 12.05 itibarıyla alınmıştır.