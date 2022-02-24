Asıl adı Gilmher olan ama Gil adını kullanan Croes, gündeme gelmesiyle birlikte hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya başladı. Yaşı, mesleği ve nereli olduğu arama motorlarına yazılarak hakkında bilgi almak isteyenler, Gil Croes ile ilgili bilinmeyenleri öğrenmek istiyor... İşte Survivor 2022 All Star yarışmacısı olan Berna Keklikler'in gündeme getirdiği Gil Croes ile ilgili bilgiler...

Survivor 2022 All Star yarışmacısı olan Berna Keklikler, Gil Croes'le ilgili konuşunca bu isme dair detaylı bilgi almak isteyenler arama motorlarına sorular sormaya başladı. Peki Gil Croes kimdir? İşte yanıtı...



GILMHER CROES KİMDİR?👀

Croes 7 Temmuz 1993 tarihinde Aruba'nın başkenti Oranjestad'da dünyaya geldi. Aruba Üniversitesi'ne girdi. Sosyal medyada ise Gil Croes adını kullanıyor. Aruba'nın başkenti Oranjestad'da kardeşleri ile beraber büyümüş ve ailesi ile yaşamıştır.

Model olarak çalıştı ve Facebook'ta komedi skeç videoları yaptı. Aynı zamanda 2015 yılında Aruba Kısa Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan bir aktördür. Aruba'da 2015 yılında 'Sosyal Medya Yıldızı' seçilmiştir.

Fenomenin Tiktok hesabında 30 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Gilmher , TikTok kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Hesabında öncelikle dudak senkronizasyonu videoları sayesinde hayranlarının dikkatini çekmeye başladı ve kısa sürede bir milyon hayran kitlesine sahip oldu. Gilmher, diğer sosyal medya platformlarını da denedi.