Osman Sınav imzalı Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt’un 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı çok konuşuldu... Diziseverler, arama motorlarında 'Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı izle, Yalnız Kurt yeni bölüm ne zaman?' gibi araştırmalarda bulundu. İşte Yalnız Kurt dizisinin detayları ve yeni bölüm fragmanı...

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı Yalnız Kurt'un 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Bu ülke, şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor!" sözleri damga vurdu.

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt 4. bölümde neler yaşandı?

Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır.

Kopanlı Hilmi ise, Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır.

Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar.

Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler. 15 Temmuz gecesi dengeler değişmiştir.