TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 21. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 20. bölüm ile büyük beğeni toplamıştı. Birçok kişi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ilgili araştırma yapıyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm full izle, TRT Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izle, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 21. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 24 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

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BARBAROSLAR 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Verdikleri çetin mücadeleler neticesinde Kalimnos Kalesi'ne girmeyi başaran Baba Oruç, Hızır Reis ve leventleri Pietro'yu öldürerek kaleyi fethetmiş ve Osmanlı sancağını asmıştı. Askerleriyle taarruza verdiği destekte şehri alan Mesih Paşa ise Kalimnos fethinin serdarı olarak Oruç Reis'i saymıştı. Kalimnos'u kendilerine yurt edinecek Barbaros kardeşleri neler beklemektedir? Davaları yolunda Akdeniz'i bir Türk yurdu haline getirmeyi amaçlayan Oruç ve Hızır Reis'in karşısına geçmişten gelen hangi düşmanlar çıkacaktır? Ağabeyi Pietro tarafından şuuru zehirlenerek kalede alıkonulan Meryem gerçeği görmeyi başarmış ve gizlice bir plan kurarak Hızır ve Oruç Reis'in kaleye girmesine yardım etmişti. Davasına ve sevdiklerine yeniden kavuşan Meryem ile Hızır'ın arasında neler yaşanacaktır? Hayatını kardeşi Martin'i bulmaya adayan Isabel, onun Pietro için çalışan bir casus olduğunu öğrenerek Kalimnos fethine gelmiş ve düştüğü çukurdan kurtulması için yardım elini uzatmıştı. Martin ise Pietro'ya duyduğu bağlılıkla ablasının yardım çağrısını reddederek intihar etmişti. Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Oruç Reis ile Isabel arasındaki ilişki nasıl olacaktır?

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