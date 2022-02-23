KOLESTEROL BELİRTİLERİ: Kolesterolün parmaklarla olan ilgisi ne? O gerçek ortaya çıktı

Kolesterol şikayetleri özellikle günümüzün en yaygın sağlık konuların başında geliyor. Belirtileri arasında neler olduğu ve kolesterolün tedavisi de en çok araştırılan konu maddeleri arasında yer alıyor. Kolesterol ile ilgili ortaya çıkan son gerçek ise şaşıralacak cinsten. İşte kolesterol ile ilgili bilgiler ve o gerçek..

Kan kolesterol oranının yükselmesiyle kalp ve damar sorunları ortaya çıkıyor. Bu bakımdan kolesterol seviyesinin olması gereken aralıklarda tutulması sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Özetle kolesterolün yüksek olması hayati riskler taşıyan bir sağlık sorunu... Belirtilerini takip etmek de bu bakımda önemli. İlk aşamalarda ortaya çıkan işaretleri fark etmek erken tedavi için kritik konumda... Ellerde ortaya çıkan ve genellikle önemsenmeyen belirtilerden biri ise yüksek kolesterolün işaretlerinden biri olabilir. Nasıl mı? İşte yanıtı...

Dr Rahul Agrawal, "herkesin kolesterol seviyelerini izlemesi gerektiğini" vurguladı. Durum genellikle semptomsuz olsa da, bilinmesi gereken 'belirli fiziksel semptomlar' vardır. Yüksek kolesterolün uyarı işareti, ağrılı el ve ayak parmakları olabilir. Böyle bir his, bacaklardaki ve ellerdeki kan damarlarını tıkayabilen kolesterol birikiminin doğrudan sonucu olabilir. Yüksek kolesterolün bir başka olası belirtisi, ellerde ve parmaklarda sık sık karıncalanma hissi olmasıdır.

"ELLERDE VE BACAKLARDAKİ KARINCALANMA..."

Konuyla ilgili önemli açıklamadarda bulunan Dr Agrawal, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor. Kandaki yüksek kolesterol seviyeleri kan akışını kalınlaştırır ve sinirlerdeki normal kan akışını etkiler ve karıncalanmaya neden olur." ifadelerini kullandı.

Başka bir sağlık pratisyeni Dr Kevin Martinez, yüksek kolesterolün deri altında yağlı büyümelere yol açabileceğini ekledi. Tıbbi olarak ksantom olarak adlandırılan bu topaklı büyüme, parmaklar ve ayak parmakları dahil olmak üzere ayaklarda ve ellerde görünebilir. Ksantomların boyutu değişebilir; toplu iğne başı kadar küçük veya üzüm kadar büyük olabilirler.

"KOLESTEROL SEVİYELERİ DÜŞERSE..."

Dr Martinez, "Genellikle derinin altında düz bir yumru gibi görünüyorlar ve bazen sarı veya turuncu görünüyorlar" açıklamasında bulunarak ortaya çıkan ksantomların nasıl ayırt edilebileceğine dair ipuçlarını verdi.

Ksantomlar ağrısız olabilse de, dokunmaya ve kaşınmaya karşı hassas olabilirler. Bu büyümeler aynı zamanda kalçalarda, dizlerde veya dirseklerde de görünebilir ve kümeler halinde ya da kendi başına ayakta dururlar. Bir doktor ksantomaları teşhis edebilir, ancak böyle bir teşhis cilt biyopsisi gerektirebilir. Bir lipid kan testi, yüksek kolesterolünüz olup olmadığını söyleyebilir. Kolesterol seviyeleri düşerse, ksantomların kaybolması mümkündür.

UZMANLAR NE DİYOR❓

Uzmanlar, tehlikeli kolesterol seviyelerini düşürmek için sağlıklı bir diyet yemeyi ve düzenli egzersiz yapmayı şiddetle tavsiye ediyor. İnsanların kolesterol seviyelerini ele almak için her hafta en az 150 dakika orta derecede aerobik aktivite yapmaları gerekmektedir. Konuyu basitleştirmek için, 150 dakikalık orta dereceli aktivite, tempolu yürüyüş gibi 30 dakikalık günlük aktivitelere bölünebilir.

Sağlık kuruluşu, "Orta düzeyde aerobik aktivite, kalp atış hızınızı yükseltmek ve ter atmak için yeterince sıkı çalıştığınız anlamına gelir" dedi.