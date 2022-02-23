Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 23 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 26 milyon TL'yi aştığı Çılgın Sayısal Loto'da şanslı numaralar merak konusu oldu. İşte 23 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

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Şans oyunları sevenler '23 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 23 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 26 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

23 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10-25-28-56-66-86 Joker: 41 SüperStar: 66

👉Sayısal Loto 23 Şubat Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA