Survivor All Star 2022'de kim elendi? 23 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor'a veda eden kim?

İzleyenler tarafından her bölümü heyecanla takip edilen Survivor All Star 2022'de eleme ve iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya bir rekabete girdi. Öte yandan adaya veda eden isim de belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? 23 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor All Star 2022 hakkında tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 00:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022- 00:16