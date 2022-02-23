Survivor All Star 2022'de kim elendi? 23 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor'a veda eden kim?

İzleyenler tarafından her bölümü heyecanla takip edilen Survivor All Star 2022'de eleme ve iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya bir rekabete girdi. Öte yandan adaya veda eden isim de belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? 23 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor All Star 2022 hakkında tüm detaylar...

Survivor 2022 All Star'da yayınlanan son bölümün ardından eleme adayları ve iletişim oyununu kazanan takım merak ediliyor. İletişim oyunu için kıyasıya mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımında kazananlar belli oldu.

Peki Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? 23 Şubat Survivor eleme adayları kimler? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da çarşamba akşamı iletişim oyunu oynandı. İletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Yasin, Gökhan, Yunus Emre ve Nagihan oldu. Yarışmaya veda eden isim Yunus Emre oldu.