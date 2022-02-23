Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi maçı izle

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda müthiş bir kapışma yaşanacak ve Luis Suarez'li Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı Wanda Metropolitano'da ağırlayacak. Peki, Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçların heyecanı, bu gece sona erecek. Gecenin dikkat çeken kapışması, İspanya'da oynanacak. Luis Suarez'li Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı ağırlayacak. Ev sahibinde Wass ve Griezmann'ın sakatlıkları sebebiyle oynaması beklenmiyor. İngilizler'de eksik ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Atletico'da Felix, Kondogbia ve Luis Suarez kart görmeleri durumunda rövanşta forma giyemeyecekler.

Atletico Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid - Manchester United maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

Atletico Madrid - Manchester United muhtemel 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Felipe, Savic, Reinildo, Correa, Koke, Kondogbia, Lemar, Cunha, Luis Suarez

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, Rashford, Fernandes, Sancho, Cristiano Ronaldo