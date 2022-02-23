Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ruhan Arda Aksoy kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerin kafilesinde genç oyuncu Ruhan Arda Aksoy da yer aldı. Peki Ruhan Arda Aksoy kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertlilerin kafilesinde genç oyuncu Ruhan Arda Aksoy da yer aldı.

RUHAN ARDA AKSOY KİMDİR?

Fenerbahçe takımında forma giyen Ruhan Arda Aksoy, 31 Mart 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kocaeli doğumlu oyuncu, 1.74 boyunda ve kilo olan Ruhan Arda Aksoy, sağ ayağını kullanmaktadır. Genç futbolcu, defans ve sağ bek pozisyonlarında forma giymektedir. Fenerbahçe Ruhan Arda Aksoy ile 2024-2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.