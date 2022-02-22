Survivor'da adaya kim veda edecek? Yasin ve Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor'da Ayşe Yüksel takıma katıldı

Survivor yeni bölümünde nefesler tutuldu. Survivor adasına veda edecek ismin belli olacağı yeni bölümde hangi yarışmacının veda edeceği merak konusu oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan sürgün adasına gönderildi. Eleme konseyinde bu 4 isimden biri adaya veda edecek. İşte detaylar...

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. 22 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star ödülün sahibi kim oldu?

22 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



22 Şubat 2022 Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya bir yarış veriyor... Oyunun ve ödülün kazananı belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz...

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan sürgün adasına gönderildi. Eleme konseyinde bu 4 isimden biri adaya veda edecek.